Ölümden son anda kurtarıldı



Haber: C. Kutay Aykan

Olay, gece saatlerinde Yukarısoku Mahallesinde meydana geldi. Evde eşiyle tartıştığı iddia edilen Remzi C.’nin eve dönmemesi üzerine babası polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Remzi C.’nin arkadaşları da bölgede genci bulmak için arama çalışması başlattı. Remzi C.’yi Yukarısoku Mahallesindeki bir tarlada elektrik direğine asılı şekilde bulan arkadaşları 112 Acil’e ihbarda bulundular.

Arkadaşları tarafından son anda kurtarılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Remzi C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.