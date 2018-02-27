banner133

banner101

27 Şubat 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ölüme terk edilmişti şimdi bakın ne oldu

    16 Şubat’ta kaybolan Oskar isimli köpek Çaydurt’ta bulundu. Mehtap Ünal isimli duyarlı vatandaş Oskar’ın zincirlenerek aç, susuz bırakıldığı yürekleri sızlatan halini sosyal medyada paylaşmış ve köpeği bulana ödül vereceğini açıklamıştı.

    27 Şubat 2018 Salı 08:06
    Bu haber 193 kez okundu
    Ölüme terk edilmişti şimdi bakın ne oldu

    Bolu’da aç ve susuz bir şekilde zincirlenerek ölüme terk edilen köpek, Çaydurt Köyü’nde bulundu. Köpeğin bulunması için para ödülü vereceğini açıklayan Mehtap Ünal, adını Oskar koyduğu köpeğini ilk iş veterinere götürdü. 16 Şubat’ta kaybolan Oskar’ın yürek sızlatan o görüntülerini hayvan sever Mehtap Ünal, sosyal medyada paylaşmış. 21 Şubat’ta köpeği bulana para ödülü vereceğini açıklayan Ünal’a iyi haber 24 Şubat’ta geldi. Bolu’ya bağlı Çaydurt Köyü’nde yaşayan hayvan severler köpeği buldukları gibi Mehtap Ünal’a haber verdiler. İyi haberi aldığı gibi yola koyulan Mehtap Ünal, “Para ödülünü vererek köpeği teslim aldım. İstanbul’daki bir hayvan hastanesine getirdik köpeğimizi. Kasığında enfeksiyon kapmış kocaman bir kesik var. Yarası kapandığında dikiş atılacak. Tüm bedeni keneyle kaplıydı. Onlar temizlendi. Antibiyotiğe başlandı. İç ve dış parazit tedavisi yapıldı. Kan testi ve hemogramına bakıldı, düşük çıktı Kansızlık gözlendi. Yarın ultrason çekilecek, gözlerinde enfeksiyona bağlı tahribatlar var. Geniş kapsamlı tedavi sürecine girdik. İlaçlı su ile banyosu yapılacak bugün. İştahı çok iyi. Öyle aç kalmış ki doyumsuz bir şekilde yemek yemek istiyor” dedi.

    Adını Oskar koyduğu köpeği hayat boyu yanından ayırmayacağını söyleyen Ünal, “Çok mutluyum. O günden beri sanki ruhum kapalı bir kavanozun içindeydi. Acı çekiyordum, çok zor zamanlardı. Ama Allah dualarımı duydu ve yardım etti. Sevginin gücü bu. Tedavisini en iyi koşullarda tamamlayıp, yaralarımızı birlikte saracağız bu çocukla. Onu kimseye vermeyeceğim. Artık hayatında boynunu sıkacak ne bir ipi ne bir zincir olacak. Özgürce nefes alıp verebilecek yavrucak. Adını Oskar koydum. Bu arada köpeğimiz dişi değil, erkekmiş” dedi.

    Anahtar Kelimeler: 16, Şubat’ta, Kaybolan, Oskar, Isimli

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNEŞTEN PANELE DÜŞEN KIVILCIM
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu”Gastronomi Bölümü Öğrencilerinden Mengen “Kamuoyuna” mı?..
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gastronomi taşınmalı mı?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129