Bolu’da aç ve susuz bir şekilde zincirlenerek ölüme terk edilen köpek, Çaydurt Köyü’nde bulundu. Köpeğin bulunması için para ödülü vereceğini açıklayan Mehtap Ünal, adını Oskar koyduğu köpeğini ilk iş veterinere götürdü. 16 Şubat’ta kaybolan Oskar’ın yürek sızlatan o görüntülerini hayvan sever Mehtap Ünal, sosyal medyada paylaşmış. 21 Şubat’ta köpeği bulana para ödülü vereceğini açıklayan Ünal’a iyi haber 24 Şubat’ta geldi. Bolu’ya bağlı Çaydurt Köyü’nde yaşayan hayvan severler köpeği buldukları gibi Mehtap Ünal’a haber verdiler. İyi haberi aldığı gibi yola koyulan Mehtap Ünal, “Para ödülünü vererek köpeği teslim aldım. İstanbul’daki bir hayvan hastanesine getirdik köpeğimizi. Kasığında enfeksiyon kapmış kocaman bir kesik var. Yarası kapandığında dikiş atılacak. Tüm bedeni keneyle kaplıydı. Onlar temizlendi. Antibiyotiğe başlandı. İç ve dış parazit tedavisi yapıldı. Kan testi ve hemogramına bakıldı, düşük çıktı Kansızlık gözlendi. Yarın ultrason çekilecek, gözlerinde enfeksiyona bağlı tahribatlar var. Geniş kapsamlı tedavi sürecine girdik. İlaçlı su ile banyosu yapılacak bugün. İştahı çok iyi. Öyle aç kalmış ki doyumsuz bir şekilde yemek yemek istiyor” dedi.

Adını Oskar koyduğu köpeği hayat boyu yanından ayırmayacağını söyleyen Ünal, “Çok mutluyum. O günden beri sanki ruhum kapalı bir kavanozun içindeydi. Acı çekiyordum, çok zor zamanlardı. Ama Allah dualarımı duydu ve yardım etti. Sevginin gücü bu. Tedavisini en iyi koşullarda tamamlayıp, yaralarımızı birlikte saracağız bu çocukla. Onu kimseye vermeyeceğim. Artık hayatında boynunu sıkacak ne bir ipi ne bir zincir olacak. Özgürce nefes alıp verebilecek yavrucak. Adını Oskar koydum. Bu arada köpeğimiz dişi değil, erkekmiş” dedi.