Ölümler artarak devam ediyor

Haber:Erdal Tanrıverdi



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 174 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 14’e yükseldi. Bugün toplam 168 bin 348 test yapılırken, 29 bin 132 yeni vaka sayısı, 6 bin 876 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 474 bin 606 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 388 bin 771'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 711 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz” ifadelerine yer verdi.