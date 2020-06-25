Ölümlerin sebebi belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında yüzde 36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

İLİMİZDE DE EN FAZLA ÖLÜM NEDENİ DOLAŞIM SİSTEMİ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimiz Bolu’da 2019 yılında 2 bin 243 kişi öldü. Ölüm nedenleri incelendiğinde; 911 kişinin dolaşım sistemi hastalıkları, 328 kişinin iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 353 kişinin solunum sistemi hastalıkları, 75 kişinin endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 85 kişinin sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 65 kişinin dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 316 kişinin ise diğer nedenlerden kaynaklı olduğu görüldü.