“Ölümü kaza değil torpil cinayetidir!”





Haber: Erdal Tanrıverdi

Korkmaz yaptığı açıklamada, “Ataması yapılmayan öğretmenlerin ağır işlerde ter dökerek yaşama tutunmaya çalışmak zorunda kalması, acı haberleri de beraberinde getirmektedir. Yürekleri en son dağlayan kara haber, ataması yapılmadığı için inşaatta çalışan beden eğitimi öğretmeni 23 yaşındaki Fedai Altun'un elektrik akımına kapılarak can vermesi olmuştur. Mesleğini severek seçmesine, KPSS'den 80 üstü puan almasına, yaşadığı haksızlığı defalarca duyurmasına rağmen gencecik bir meslektaşımız daha yaşamdan koparılmıştır.

Bu acı tablonun, Fedai öğretmenlerin yaşadıklarının sorumlusu;

- A haber muhabirini bile MEB'de bankamatik memuru olarak sessiz sedasız işe alırken, öğretmenlerimize hak ettikleri kadroyu vermeyenlerdir.

- Sırf devlet kadrolarını kendi yandaşlarına peşkeş çekebilmek için adına mülakat dedikleri torpil mekanizmasıyla KPSS'de başarılı olan öğretmen adaylarını eleyenlerdir.

- Etrafındaki herkes 3-5 yerden maaş alırken atama talep eden öğretmene "okuyan herkes atanacak değil ya, sınav sınav gez bakalım" deme cüretini gösterenlerdir.

- Ataması yapılmayan öğretmen ordusu günden güne büyürken, MEB'in küçülterek açıkladığı öğretmen ihtiyacı sayısı kadar bile atama yapmaya bütçe ayırmayanlardır.

Liyakat düşmanı bu adil düzende ısrar edenler, Fedai öğretmenin son paylaşımlarından birinde yazdığı gibi gençlerin hayallerini ve hayatlarını çalmaktadır.

Fedai öğretmene sözümüz, onun düşlediği gibi adil bir atama sistemi getirilinceye dek soluk almadan mücadeleye devam etmektir.

Başta öğretmenimizin kederli ailesi olmak üzere tüm halkımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.