Haber: Kasım ŞAHİN
Olay gece saatlerinde meydana geldi. Karacasu istikametinden şehir merkezi istikametine gelen Mahmut Halil yönetiminde 14 DC 777 plakalı araç ile kavşaktan çevre yolu istikametine geçiş yapmaya çalışan Hayrettin Çelik idaresinde ki 81 DG 440 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mahmut Halil, Sahra Çelik ve Semra Ercan yaralandılar.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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