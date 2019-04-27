Ölümün böylesi

Yol kenarındaki tarlayan devrilen traktörün altında kalan Ahmet Ergün Tarıtörü (55) öldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Kızılağıl Köyü yolunda meydana geldi. Ahmet Ergün Tarıtörü yönetimindeki traktör, köyden şehir merkezine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Tarıtörü, devrildikten sonra ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil ekiplerinin yaptıkları incelemede Ahmet ErgünTarıtörü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Tarıtörü'nün cansız bedeni Cumhriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Tarıtörü’nün yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.