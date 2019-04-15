Ölümün böylesi!

Haber: Kasım ŞAHİN

Gerede'de bir oto kurtarma firmasında çalışan Fatih Durmaz cankurtaran mevkiinde arızalanan aracı kurtarmaya gitti. 14 KG 007 plakalı kurtarıcı ile cankurtaran mevkiindeki arızalı aracı kurtarıcı yüklemek için emniyet şeridinde durdu ve gerekli önlemleri aldıktan sonra arızalı aracı yüklemeye başladı. Bu esnada aynı istikamette seyreden 41 YL 004 plakalı TIR'ın sürücüsü uyuduğu için emniyet şeridinde bulunan kurtarıcıya arkadan çarparak üzerine çıktı.

Arızalı aracı yüklemeye çalışan Fatih Durmaz olay yerinde feci şekilde Can verirken TIR sürücüsü yaralı kurtuldu. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ölümlü kaza olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 10:17