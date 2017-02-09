Özel Haber Kasım ŞAHİN

Bolu’da dün akşam saatlerinde yaşanan intihar girişimi olayı 20 dakikalık diyalog sonrası güzel bir neticeyle sonuçlanmıştı. Gölyüzü Mahallesinde bir vatandaşın 5 katlı apartmanın çatısına çıkan şahsın intihar girişiminde bulunduğu anonsunu duyan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde ekipler amiri olarak görev yapan 31 yaşındaki genç polis memuru Mehmet Aslı, yakın bölgede olması nedeniyle hemen olay yerine intikal etti. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesini isteyen Genç amir çevre güvenliğini aldırdı.

İntihar girişiminde bulunan şahsın A.B.G. olduğunu ve Adanalı olduğunu öğrenen ekipler amiri Aslı, durumun ciddiyetini de fark ederek hemen çatıya çıktı ve intihar girişiminde bulunan G. İle diyaloga girdi. Ekipler amiri Aslı, şahsa nereli olduğunda Adanalıyım cevabını aldıktan sonra kendisinin de Hataylı olduğu söylemesi üzerine G. Önce; “Fazla yaklaşma atarım kendimi aşağıya. Bir sürü borcum var ve aşığım. Bunalım içindeyim. Tek çarem ölüm” demesinin ardından ekipler amiri de; “Bak sen Adanalısın bende Hataylıyım aramızda 191 kilometre var. Senin halinden en iyi ben anlarım. Zaten hava çok soğuk, sende bende üşüdük. Beni evde bekleyen bir eşim var. Seni de bekleyenler mutlaka vardır. Gel bu işten vazgeç. Hayat çok güzel ve devam ediyor” diye ikna açıklamasının ardından G., “Vay benim toprağım” diyerek girişimden vazgeçip ekipler amirine doğru gidip boynuna sarıldı. Yaklaşık 20 dakika süren bu ikna çalışmasının ardından ikili çatıdan aşağıya indirildi.

BÖYLE SONUÇLANDIĞI İÇİN MUTLUYUM

Genç polis memuru Mehmet Aslı, meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve çok heyecan yaşadığını belirterek, “Olayı telsiz anonsundan duydum ve bölgeye yakın olduğum için hemen vaka yerine gittim. Şahıs çatının ucuna kadar gelmiş ve bağırış duruyordu. Çatıya çıktığımda alkollü olduğunu fark ettim. Heyecanımı hiç hissettirmedim. Adanalı olduğunu öğrenmem çok faydalı oldu. Bende Hataylı olduğum için birbirimize sınır illerin vatandaşıydık. Bunu bahane ettim ve beni toprağım olarak kabul edince, sonu da mutlu oldu. Bu yaşanan günü hiç unutmayacağım. Trafikçi olduğum için hep insanların hayatta kalması için trafik kurallarına uyması için mücadele ettim. Böyle bir vakada da birisini hayata bağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. 191 kilometrelik mesafe sayesinde bir hayat kurtulmuş oldu” dedi.

G., ifadesi alınmak üzere önce hastaneye ardından da Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.