Ölümün kıyısından döndüler

Haber:N.Halid Altundal

Bolu Dağın’daTopuk Yaylası mevkiinde meydana gelen kazada Düzce plakalı bir araç köy yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Oflu Deresi’ne düştü. Köy yolunda oluşan buzlanma ve zemindeki aşırı kar nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişi yara almadan araçtan çıkmayı başardı. Olay önceki gün Topuk Yaylası mevkiinde meydana geldi.Akşam saatlerinde köydeki bulunan evine dönen akraba üç kişinin bulunduğu Ramazan Toprak idaresindeki 81 ABM 306 plakalı Otomobil köye 5 km kala bulunan menfez köprüsü üzerinden Oflu Deresine uçtu. Kaza sonrası araç sürücüsü ramazan toprak ve araçta bulunan iki amcaoğlu araçtan çıkmayı başardı. Araçta yolcu olarak bulunan Ömür Toprak ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine çağrılan acil servis ambulansıyla ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesine kaldırılan Ömür Toprak’ın ayak kemiğinde ve kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Kazayı duyan Yedi yurt köy sakinleri hemen olay yerine geldiler. Dereye uçan arabayı traktörlere bağladıkları iplerle dere yatağından çıkartan köylüler kazazedeleri de köye götürdüler.

Aşırı kar ve buzlanma nedeniyle oluşan kazada dereye uçan araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, kaza sonrası hastaneye kaldırılan ömür toprağım hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.