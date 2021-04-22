“Ölümün kıyısından döndüm”

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve aldığı tedbirlere rağmen yakalandığı hastalığı atlatarak görevine dönen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Nur Ögün, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ögün, üniversitede yüz yüze gerçekleştirilen Kovid-19 sempozyumuna katıldığını, çok kısa konuşma yaptıktan sonra salondan ayrıldığını söyledi. Bir süre sonra başının ağrıdığını aktaran Ögün, "Daha önce hiç başım ağrımazdı, o yüzden şaşırdım açıkçası. Ağrı kesici filan aldım" dedi.

“İNSAN YAŞAMAYINCA ANLAMIYOR”

Yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını belirten Ögün, "Yoğun bakıma girdim, servisleri gezdik, hastaların tedavisine katıldık. Bir sürü şey okuduk, gördük ama ilk defa bir şey yaşamaya başladık. Nasıl bir sürecin beni beklediğini hastalardan görmeme rağmen açıkçası bilemiyordum. İnsan yaşamayınca anlamıyor. Gençlerde de çok kötü seyirler gördük. Evde küçücük bir odada yaşamaya başladım. Orada çok düşünme fırsatım oldu" ifadelerini kullandı.

Test sonucu negatif çıkan eşinin hastalık sürecinde kendisiyle ilgilendiğini belirten Ögün, "Kapıya yemek bırakıp gidiyorlardı. 4 yaşındaki oğlum Eymen kapıyı çalıyor, önüne oyuncak bırakıp gidiyordu. Çok duygulandım açıkçası. Bir sürü şey düşünüyorsunuz. 'Bana bir şey olursa çocuğuma ne olur?' diye düşünmeye başlıyorsunuz" dedi.

"YÜRÜYEMİYORDUM, O KADAR ZOR DURUMDAYDIM"

Günler geçtikçe semptomlarının artmaya başladığını ifade eden Ögün, şunları kaydetti:

"Halsizlik çökmeye ve ateşim çıkmaya başladı. 39'larda ateşim var ve hiç düşmüyor. Tüm tedavimi evde kendim yaptım. Ateş düşürücü serumlar alıyorum ama hiçbir şekilde yanıt yok. Kapıyı açıp bir şeyler almam gerektiği zamanda çok iyi görünmek istiyorum. Arada eşim ve çocuğum beni bir saniye görüyor ama o bir saniye dik durmam gerekiyor. Yürüyemiyordum, o kadar zor durumdaydım. Bir gün sonra da nefes darlığım başladı. Artık çok korkmaya başladım. 'İşler çok kötü gidiyor' diye düşünmeye başladım."

“11 GÜN TEDAVİ ALDIM”

Kötü alışkanlığının olmadığını, sağlıklı olmasına rağmen hastalığa yakalandığına dikkat çeken Ögün, "İnanılmaz derecede bel ağrılarım vardı. Hayatımda hiç yaşamadığım kadar şiddetli ağrılar yaşadım. Çok şiddetli ağrı kesiciler alıyorum. 'Her şeyi, hayatımı kaybedeceğim, öleceğim' diye düşündüm. Birçok sağlıkçı hayatını kaybetti, şehidimiz oldu. Ben de onlardan biri olabilirdim. O aşamaya geldiğimi düşünüyorum, kıyıdan döndüm. Kortizon tedavisinden sonra hem nefes darlığım geçti hem de diğer şikayetlerim geçti. Toplamda 11 gün tedavi aldım" diye konuştu.

Kovid-19'un sosyal alanlar ile arkadaşlık ortamlarından çok bulaştığını, buna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ögün, herkese aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.