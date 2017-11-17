Haber: Semih Baykal
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, hakkında açılan 7 farklı davadan aranan ve 20'den fazla hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen Ali Arslan'ı takibe aldı. Polis ekipleri, takip ettikleri şüpheliyi, Tabaklar Mahallesi'ndeki ikametinden çıktığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı, savcılık sorgusundan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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