Ömer Asaf için muhteşem sünnet kınası

Haber. Uğur Balaban

Ankara’nın Güdül İlçesine bağlı Yeşilöz Köyünde düzenlenen sünnet kınasına, 9 yaşındaki Ömer Asaf Özdemir mehter takımının çaldığı marşlarla girdi, yeniçeri kıyafeti giyen görevlilerin taşıdığı tahtırevan ile hazırlanan tahtta taşındı. Yemek ikramının yapıldığı etkinlik, Kuran’ı Kerim ve mevlit okunmasının yanı sıra yöresel sinsin ve kuru yarma oyunları sahne olan şölen, semazen gösterisi ve davul zurna ekibi eşliğinde gerçekleştirilen eğlence ile sona erdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı sünnet kınasında Ömer Asaf’ın babası Mustafa ve annesi Serap Özdemir’in yanı sıra aile büyükleri, ilk mürüvveti görmekten dolayı sevinç yaşarken, halk oyunları esnasında sokak ortasında yakılan dev ateşin çevresinde muhteşem yöresel oyunların oynanması tüm katılanları eski günlere götürdü.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, 11:39