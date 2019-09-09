Ömer Asaf ve Zeynep isimleri verildi

Haber: Esra PERÇİN

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yılsonu itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422’sini çocuk nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye’de toplam nüfusun %48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2018 yılında %28 oldu.

EN POPÜLER ERKEK İSMİ YUSUF, KIZ İSMİ ZEYNEP OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Yusuf, Eymen ve Ömer Asaf, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. Bununla birlikte, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Yağmur isimlerinin olduğu görüldü.

BOLU NÜFUSUNUN %21,5’İNİ ÇOCUK NÜFUS OLUŞTURDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yılsonu itibariyle, Bolu nüfusu 311 bin 810 iken bunun 67 bin 097’sini çocuk nüfus oluşturdu.

EN ÇOK ÖMER ASAF VE ZEYNEP İSİMLERİ VERİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre; Bolu’da 2018 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Ömer Asaf, Eymen ve Miraç en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu.