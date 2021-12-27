Omicron Varyantı Belirtileri Açıklandı!

Haber: C. Kutay Aykan

Son dönemde dünya genelinde korkutucu bir hızla yayılan Omicron varyantı vakalarındaki artış vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. İngiltere’de gerçekleşen araştırmalar sonucunda Omicron varyantının semptomları önemli ölçüde belirlendi. Koronavirüs Omicron varyantı araştırması sonucunda, hastalığın soğuk algınlığı gibi hissedildiği ve Parainfluenza virüsü ile aynı semptomların gözlendiği bildirildi.

İşte Merakla Beklenen Omicron Varyantı Belirtileri

-Baş Ağrısı

-Halsizlik

-Hapşırma

-Boğaz Ağrısı

-Burun Akıntısı

-Gece Terlemesi

-Şiddetli Gece Terlemesi Covid-19 Omicron Habercisi Olabilir

Covid 19 Omicron varyantının, geçmiş Covid varyantlarına kıyasla daha hafif semptomlara sahip olduğu görülürken son yapılan araştırmalar sonucu Omicron vakalarında şiddetli gece terlemesi semptomuna rastlanıldığının altı çizildi.