Haber: Ceylan Beykoz

Taksici esnaflarından Turgut Özcan’ın kızı Edanur Özcan, geçtiğimiz günlerde BOFSAD Nilüfer Park Kafe’de düzenlenen nikah töreni ile hayatını Rıdvan Ünal ile birleştirdi. Çiftin nikahını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kıydı. Nikah törenine Başkan Özcan’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı ve Belediye Sözcüsü Rasim Özdemir ile Başkan Yardımcıları Mansur Şen, Ferudun Yılmaz, İsa Özcan da katıldı. Başkan Tanju Özcan genç çifte mutluluklar dileyerek; “Çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim, Turgut Özcan'ın biricik kızı Edanur Özcan ile Rıdvan Ünal'a bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Biz de Olay Gündem Ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.