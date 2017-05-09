HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Önder Özkaya, Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda mesai arkadaşlarının da katılımıyla Fatoş Özkaya ile dünya evine girdi. Saat 15.00’de nikahları kıyılan genç çiftin şahitliklerini ise polis arkadaşları İlhami Arfat ve Ertuğrul Tuna yaptı. Nikah sonrasında İlhami Arfat, Özkaya çiftini yanına alarak “bir ömür birbirinizden ayrılmayın diye sizi kelepçeliyorum” diyerek yeni çifte kelepçe taktı. Birbirlerine kelepçeli halde poz veren Özkaya çiftinin mutlulukları görülmeye değerdi.