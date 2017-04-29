Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Omurga Cerrahisi Polikliniği hizmete açıldı. Poliklinik ile skolyoz ve kifoz yanı sıra yaşlanan omurga, omurga kırıkları, omurga enfeksiyonları ve omurga tümörleri sorunu yaşayan hastalara tedavi hizmeti verilecek. AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Işık’ın görev yapacağı poliklinik hasta kabulüne başladı.

OMURGA CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ BOLU’DA İLK, BATI KARADENİZ’DE TEK

Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal, hizmete açılan Omurga Cerrahisi Polikliniği’ni ziyaret etti ve poliklinik hakkında Doç. Dr. Cengiz Işık’tan bilgi aldı. Doç. Dr. Işık, Omurga Cerrahisi Polikliniği’nin Bolu’da ilk kez açıldığını belirterek, polikliniğin Bolu’daki hastalar yanı sıra bu poliklinik hizmetinin bulunmadığı Batı Karadeniz sınırları içerisindeki diğer kentlerden ve Türkiye’nin dört bir yanından başvuruda bulunacak hastalara tedavi hizmeti vereceğini söyledi. Doç. Dr. Işık, poliklinik ile skolyoz ve kifoz yanı sıra yaşlanan omurga, omurga kırıkları, omurga enfeksiyonları ve omurga tümörleri sorunu yaşayan hastalara tedavi hizmeti verileceğini bildirdi.