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30 Haziran 2018 Cumartesi
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    • Omuriliğinden10 cm'lik tümör çıkarıldı

    Bolu’da ilk kez omurilik tümörü ameliyatı Özel Fatma Hatun Hastanesi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

    30 Haziran 2018 Cumartesi 08:51
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    Omuriliğinden10 cm'lik tümör çıkarıldı

    Haber: BMA
    Özel Fatma Hatun Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Navruz, ameliyat hakkında yaptığı açıklamada, şu anda büyük illerde bulunan hastanelerde yapılabilen bu ameliyatın başarıyla tamamlanarak, hastanın sağlığına kavuştuğunu bildirdi.
    “TÜMÜRÜN SIÇRAMIŞ OLDUĞU KEMİĞİ TEMİZLEDİK” 
    73 yaşında ki hastası Hefse Özbek’in durumu hakkında bilgi veren Op. Dr. Yüksel Navruz, “Hastamızın bel ve bacak ağrısı vardı. Başka bir merkezde omurga tümörü olduğu tespit edilmiş. Bize başvurdu. Sırtta ki omurgasında tümörü vardı. Sırtını arka taraftan vidalarla sabitledik. Tümürün sıçramış olduğu kemiği temizledik. Yerine de kemik çökmesin kırılmasın diye özel bir cage koyduk. Hastamızı bugün taburcu ediyoruz. Hareket etmeye başladı zaten. Ağrıları da yok. Bundan sonra patolojinin sonucunu bekleyeceğiz ve hastamızı ona göre yönlendireceğiz.” diye konuştu. 
    “HASTAMIZIN BAŞKA BİR İLE GİTMESİNE GEREK KALMADI”
    Omurilik tümörlerinin çok sık rastlanan bir hastalık olmadığını ifade eden Op. Dr. Yüksel Navruz, “Tümörlerin sıçramalarından dolayı bu hastalığı görebiliyoruz. Biz hastamızı burada ameliyat ettik ve ameliyatımız da gayet iyi geçti ve hastamızın başka bir ile gitmesine gerek kalmadı.” şeklinde konuştu. 
    “AĞRILARLA GELDİM GÜLE GÜLE GİDİYORUM”
    Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hefse Özbek ise, 3 aydır acı içerisinde yaşadığını ve yapılan ameliyatla birlikte acılarından kurtulduğunu belirterek, “Sağ boşluğumda bir ağrı vardı. 3 Aydır çektiğim ağrının son aylarda  şiddeti artmıştı. Doktorlara gidip geldim herkes safra kesende taş var dedi. Bir sürü hastane gezdim iğneler yedim. Hiçbir şey fayda etmedi. Düzce’de hastane de tümörüm olduğu tespit edildi ve İstanbul yada Ankara’ya gitmem söylendi. İzmit’te bir hastaneye gittim daha benimle ilgilenmeden para pul sormaya başladılar. Kızımda paramız olmasa gelmeyiz biz hastamızın derdindeyiz diye konuştu. Beni orası da kabul etmedi ve ben ağlaya ağlaya geri döndüm. Yeğenimin vasıtası ile Bolu’ya geldim. Allah razı olsun hocam beni kabul etti. Ameliyatımı oldun bugün sağlıkla evime dönüyorum. Bu kadar yaraya rağmen kendimi çok iyi hissediyorum. Ağrılarla geldim güle güle gidiyorum.” ifadelerini kullandı ve hastane personeline teşekkür etti.
    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Ilk, Kez, Omurilik, Tümörü

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