On binlerce kişiye ceza

Haber: Aysun Beykoz

İçişleri Bakanlığı, hafta içi 21.00 ile 05.00, hafta sonu için Cuma 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bilançoyu açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları boyunca emniyet ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

31 BİN KİŞİ CEZAYI YEDİ

Bakanlık açıklamasında, “25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 69 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

BOLU’DA KAÇ KİŞİ CEZA YEDİ?

İlimizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 kişiye 17 bin 960 lira idari para cezası verildi. Ayrıca ekipler tarafından maske takmadığı ve maske kullanım kurallarına uymadığı için 3 kişiye de 2 bin 700 lira para cezası kesildi.