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14 Mart 2018 Çarşamba
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    • Ön Çapraz Bağ Yırtıklarında Hızlı, Güçlü, Sorunsuz Tedavi

    Özel Fatma Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Olcay Oktay, ön çapraz bağlarında yırtık olan27 yaşında ki hastası Mehmet Özmen’ninrevizyonlu ön çapraz bağ ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi ve bu operasyonun Bolu’da bir ilk olduğunu söyledi.

    14 Mart 2018 Çarşamba 09:52
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    Ön Çapraz Bağ Yırtıklarında Hızlı, Güçlü, Sorunsuz Tedavi

    Haber: BMA

    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Olcay Oktay Çapraz bağ yırtıklarının çoğunlukla gençlerde ve sporcularda görüldüğüne dikkat çekerek, "Hastasının ağrılarının dayanılmaz hale gelmesinden sonra çok nadir olarak gerçekleşen bir ameliyata başvurmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

    Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Oktay, “Bu ameliyatın diğer yapılan ameliyatlardan tek farkı ön çapraz bağı yapmak için kullanılan tendonun çok yaygın olarak alınmayan bir yerden alınıp yapılması. Bu hastamız daha önce ameliyat olduğu için hamstringtendonları önceki ameliyatlarında alındığı için karşı dizindekilerde alındığı için kullanacağımız tendon kalmamıştı.  Bunu dışarıdan allogref dediğimiz kadavralardan elde etmek gerekiyordu ama buna ulaşmak günümüz şartlarında oldukça pahalı yadahastanın kendi ödemesi gerekiyordu ve uzun zaman alabiliyordu. O nedenle dizin üst kısmında bulunanguardisepsbağından alarak bu ameliyatı gerçekleştirdik.  Guardiseps bağının bir kısmı alındığı için özellikli bir ameliyat. Bolu’da ben ikinci defa yapıldığını düşünüyorum ilkini de yine ben yapmıştım bu hastamıza, 6 ay önce öbür dizine” diye konuştu.

    Hastası Mehmet Özmen’in durumunun gayet iyi olduğunu belirten Op. Dr. Olcay, “Hastamız ameliyatlarından çok memnun ve rahat, bu dizini de ameliyat ettik inşallah ondan da memnun olur” dedi.

    Dizde bulunan çapraz bağların kopma nedenleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Oktay, şunları aktardı;“Çapraz bağlar genç aktif insanlarda daha çok kopar. Sporcularda, ağır iş yapanlarda, askerlerde daha çok görülür. Isınmadan hareket edilmesi, ters hareket yapılması nedeniyle kopabilir.

    Ameliyat sonrası günlük hayata ve işlerine profesyonel yada amatör sporcular en az 6 ay sonra dönebilir. Fakat kişiler herhangi bir başka yerde çalışıyor ise, yada oturarak çalışıyor ise 3 ile 6 ay arasında işine tam aktif geri dönebilir. Burada ameliyat kadar fizik tedavinin de çok büyük önemi var. Hastalarımızın diz fonksiyonlarını tekrar geri kazanabilmesi için ben hastalarıma hep şöyle derim; Ameliyat bu işin yüzde 50’si ise diğer yüzde 50’si de fizik tedavi. İkisi bir bütün olduğunda eski hayatınıza ve konforunuza geri dönebilirsiniz.”

    Geçirdiği iki revizyonlu ön çapraz bağ ameliyatı sonrası yaşadığı süreci aktaran Mehmet Özmen, “Dizlerimde ağrı, şişlik ve aktif hareket kısıtlılığı, dizi tam düz yapamama, emniyetsizlik hissi, aksayarak yürümegibi rahatsızlıklarım vardı. Olcay Hocam sağ olsun 6 ay önce sağ dizimi 6 ay sonrasında ise sol dizimi ameliyat etti. İlk ameliyatımda bir sıkıntı yaşamadığım için bu ameliyatı tekrar olmaya karar verdim. Şuan gayet iyiyim Olcay Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Özel, Fatma, Hastanesi’nde, Ortopedi, Travmatoloji

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