Ön kayıtlar başladı



Haber: Aysun Beykoz

Gerede Belediyesi Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada; ‘’Belediyemizce monoray sistem kullanılarak her yıl verilen kurban kesim hizmeti kapsamında bu yıl 1 Temmuz Perşembe ve 2 Temmuz Cuma günleri Belediyemiz Ak Masada ön kayıt alınacaktır. Ön kayıt için yapılan başvuruların şahsen kendi adı ve soyadı üzerinden yapılması gerekmektedir. Ön kayıtlar mezbahane kapasitesini (120 Kurban) aştığı takdirde 6 Temmuz Salı günü Saat:14.00’da kesin kayıt ve sıra kurası çekilecektir. Kurbanlarını belediyemiz mezbahanesinde kestirmek isteyen vatandaşlarımıza önemle duyurulur’’ ifadelerine yer verildi.