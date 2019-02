"Onay almadan hareket etmeyeceğiz”

Haber: Esra Öztürk

Eski Ticaret Bakan Yardımcısı ve Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu Ticaret Sanayi Odası'nın (BTSO) olağan meclis toplantısına katılarak genel kurul üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.

"SOMUT VE UYGULANABİLİR PROJELER"

Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, TSO Başkanı Türker Ateş ve TSO üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Boluluların karşısına "somut ve uygulanabilir projeler" ile çıktığını söyledi.

"YAPACAĞIMIZ HER İŞİ, BOLULULARA SORACAĞIZ"

Açıkladığı projelerin şu an "öneri" olduğunu ve 'yaptım, oldu!' anlayışını reddettiklerini dile getiren Metin, "Beğendiğiniz olabilir, beğenmediğiniz olabilir. Ama size çok net bir şey söyleyeyim. Artık bundan sonra Bolu'da ben yaptım oldu yok. Allah'ın izniyle Bolu'da yapacağımız her işi, Bolululara soracağız, Boluluların onayını aldıktan sonra harekete geçireceğiz. Halkın karar verdiği bir Bolu'yu inşallah bu önümüzdeki dönemde tesis etmeye çalışacağız. Bu nedenle olumlu-olumsuz her türlü geri dönüşü önemsiyorum. Kıymetli hemşerilerimiz ricam, her türlü önerilerini, eleştirilerini ve varsa tebriklerini www.fatihmetin.net adresinden bizlere iletsinler." dedi.

"10 PROJE DAHA AÇIKLAYACAĞIM"

TSO üyelerinden projelerine katkı vermelerini isteyen Metin, "Sizler Bolu ekonomisine yön veren insanlarsınız. Bolu ekonomisine yön veren organın, STK'nın başında olan insanlarsınız, o nedenle bu projelere sizlerin yön vermesi de bizim açımızdan önem ifade eder. Bu görüşlerinizi her platformda dile getirmenizi arzu ederiz. Bunlar birer öneridir. Bunlar illa uygulanacak da değildir. Halkın kabul ettiği projeleri inşallah bir bir yerine getirmek bizim vazifemizdir. Tabi burada 30 tane var 10 tane de arkadan geliyor, inşallah dinamik bir süreci hep beraber yaşarız." diye konuştu.

"BOLU'NUN TİCARET HARİTASINI ÇIKARTACAĞIZ"

Bolu'da dengeli bir ticari oluşumu sağlamayı arzu ettiklerini dile getiren Metin, "Biz Bolu'nun ticaret haritasını çıkartacağız. Bunu beraber yapacağız. Yani Bolu Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odamız, birliğimiz bir araya geleceğiz, Bolu'nun ticaret haritasını ortaya çıkartacağız. Nerede ne olması gerekir; bir işletmeci bize müracaat ettiğinde, hangi sektörde işletme açıyorsa, diyeceğiz ki ona; 'Bu açmak istediğin yerden daha farklı bir alan var. Bu alanda gelişim daha iyi. Oraya aç.' diyeceğiz. O bölgeye yükleyeceğiz. Bunu zorla yapamayız tabi ki. Bir teşebbüs hürriyeti diye bir şey var yani anayasa var, o nedenle bunu mümkün mertebe verimlilik esasına dayalı planlayacağız. Bunu yapacağız. İnşallah dengeli bir ticari oluşumu da Bolu'nun geleceğini de düşünerek, inşallah beraber planlayacağız. Kriterlerini de beraber koyacağız." ifadelerini kullandı.

"HODRİ MEYDAN! ÇIKSIN BİR TANESİ AYNI VAADİ ORTAYA KOYSUN"

Eski Ticaret Bakan Yardımcısı ve Bolu Belediye Başkan Adayı Metin, istihdamı arttırmak için atılacak adımlarla ilgili de "Bolu'da yatırımın da Sayın Valimiz'in riyasetinde önünü açacağız inşallah. En az 10 bin istihdamı hedeflediğimizi burada ortaya koydum. Hodri meydan! Çıksın bir tanesi de aynı vaadi ortaya koysun. Bakalım, koyabiliyor mu? O nedenle, biz Allah'ın izniyle Bolu'nun mevcut bize kazandırdığını, ödeyemeyiz de borcumuzu, en azından bir kısmını bu vesileyle ödemiş oluruz." açıklaması yaptı

"TURİZMDE ÇOK BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Metin, Bolu'nun geleceği turizmden geçtiğini de açıklayarak, "Turizm, bizim katma değer olarak da, istihdam olarak da gideceğimiz yer turizmdir. Dolayısıyla bizim her yönden de alt yapımızı bu anlamda bitirmemiz lazım artık. İnşallah önümüzdeki dönemde yine sayın valimin riyasetinde, turizmde çok büyük adımlar atacağız ve alt yapı sorunumuz diye bir şey kalmayacak." dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:16