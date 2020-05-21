Onca ceza yetmemiş

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Seben ilçesinde yaşanan kaçak avlanmaların ardından kesilen cezalar avcılara ders olmamışa benziyor. Şimdi de ilimiz Karacasu Beldesi’nde bulunan Amcabey Gölü’nde kaçak avcılara rastlandı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar gündüz olta geceleri de ağ ile avlanmalar olduğunu dile getirdi. Konu ile ilgili olarak gerekli mercilere şikayette bulunan vatandaşlar “Bizim daha önemli işlerimiz var. Şimdi orası ile ilgilenemeyiz” cevabı aldıklarını belirterek hiçbir uygulamanın yapılmadığını ifade etti. Yetkililere seslenen vatandaşlar gölde yaşanan balık katliamına bir an evvel çözüm bulunmasını talep etti.