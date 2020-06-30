Önce avladılar sonra saldılar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Lösemi Hastası Çocukların unutulmaması için ilimizdeki mesire alanlarından biri olan 4 kişiden oluşan Olta Balıkçıları üyesi, bir gün içerisinde ağırlığı 15 kiloya kadar çıkan dev sazan balıklarını yakalayıp bunlarla birlikte önce video sonra da fotoğraf çektirdikten sonra, doğal ortamlarına salındılar.

Dernek üyeleri; “Biz Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları olarak, sportif olta balıkçılığının gelişmesi ve ilerlemesi yönünde bu şekilde yakaladığımız balıkları tekrardan geri iade ediyoruz. Herkese örnek teşkil etmesi için. Ayrıca bu balıklar tüm lösemili çocuklara umut olarak salınıyor. Saldığımız balıklar 15 kiloya kadar büyüyebiliyor tabi ki korumaya devam ettiğimiz sürece” dediler.