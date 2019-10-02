Önce beraat sonra nasihat

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından 16 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan B.P. ile Ş.K.’nın ilk duruşması geçen hafta görülmüştü. Mahkeme heyeti her iki sanık hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme başkanı, her iki sanık hakkında, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hiçbir delile ulaşılmadığına ve bu nedenle sanıkların beraatine karar verdi. Mahkeme başkanı, beraat etmelerine sevinmemelerini bir an önce uyuşturucu kullanmaktan vaz geçmeleri konusunda nasihat da bulundu. Beraat kararını duyan sanıklar sevinçlerini gizleyemedi.

Sanıklardan B.P. geçtiğimiz duruşmada; uyuşturucudan kurtulmak için 4 defa Umre’ye 4 defa da Adıyaman Menzil Cemaatine gittiğini ve Gerede ilçesinin yüzde 80’ninin uyuşturucu içtiğini söylemişti.