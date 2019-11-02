Önce çaldı sonra geri bıraktı

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Hırsızlık olayı önceki gün Karaçayır Mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzunun inşaat deposunda meydana geldi. İnşaat bekçisi Basri Çelikpençe’in bankaya gitmesini fırsat bilen ve lüks bir araçla depoya gelen uyanık hırsız S.T. depo içerisinde bulunan piyasa değeri elektrik ve kamera kablolarını aracının bagajına yerleştirdi.

Tam hareket edeceksen inşaat bekçisi banka dönüşü, hırsızlık olayını fark ederek. Kablo hırsı S.T.’nin önüne geçerek aracı durdurdu. Suçüstü yakalanan hırsız çaldığı değerli kabloları çaldığı depoya tekrar getirerek, suçtan kurtulmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı.

Gece Bekçisi Basri Çelikpençe, hırsız S.T.’yi depo içerisinde gözaltında tutarken diğer bir taraftan da polise ihbarda bulundu. Bu sırada kahraman bekçi, çaldığı kabloları aracının bagajına koyan ve daha sonra tekrar depoya çalışma gelişmelerini de tek tek cep telefonuyla fotoğrafladı. S. T., Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerine Olay Yeri İnceleme Bürosu ekipleri çağrıldı.

Bankaya gittiği sırada dönüşünde hırsızlık olayını fark ettiğini belirten inşaatın Bekçisi başından geçenleri şöyle anlattı; “Alan Yapı şirketinin inşaatının bekçisiyim. Firma harçlık göndermişti. Onu almak içini kısa süreli bankaya gittim ve dönüştü. Lüks bir aracın depo önünde park ettiğini fark ettim. Başladım gözetlemeye. Bir şahsın piyasa değeri yüksek olan kabloları aracının bagajına yüklüyordu. Hemen yanına gelip müdahalede bulundum. Şahıs bana, ‘Abi kusura bakma, hemen kabloları aldığım yere koyuyorum’ diyerek çaldıklarını depoya geri koydu Bende bu anları cep telefonumla fotoğrafladım ve bu fotaları da polise teslim ettim. Şayet iki dakika geç gelseydim, hem işimden olurdum hem de şirket zarara girerdi” dedi. Kablo hırsızı S.T. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosuna getirildi.