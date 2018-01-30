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30 Ocak 2018 Salı
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    • Önce ezdi 9 ay sonra öldürdü

    Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde 9 ay önce domuz kurşunuyla 5 çocuk babası 78 yaşındaki adliyeden emekli Hamdi Beyde’yi “Kasten öldürmek” suçundan tutuklu yargılanan 1 cinayet 4 yaralama suçundan sabıkalı Mehmet Akman’ın yargılanmasına başlandı.

    30 Ocak 2018 Salı 13:02
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    Önce ezdi 9 ay sonra öldürdü

    Haber: Kasım ŞAHİN

    30.04.2017 tarihinde Kıbrıscık ilçesinde komşusu Hamdi Beyde’yi tüfekle domuz kurşunuyla öldürdükten sonra kayıplara karışan ve Antalya’nın Kemer ilçesinde yakalanarak Bolu’ya getirildikten sonra tutuklanan 1 cinayet ve 4 adam yaralama suçundan sabıkası bulunan Mehmet Akman tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

    İşlediği cinayetten sonra ilk kez hakim karşısına çıkan katil zanlısı Akman’ın cinayetten 9 ay öncede Hamdi Beyde’yi traktörler ezdiği ve Beyde’nin 9 ay boyunca tedavi gördüğü iddia edildi. Traktörüyle yaralama olayını kabul etmeyen  Akman, savunmasında; “Benim mavi renkli traktörüm var. Cinayetten 9 ay önce komşumu kesinlikle ezmedim ve yaralamadım. Bu suçu işleseydim, tutuklanırdım” dedi.

    Olay gününü de soğukkanlı bir şekilde anlatan katil zanlısı şunları söyledi; “Ölen şahıs ilçede sevilmeyen ve sürekli huzursuzluk yaratan birisiydi. Olay günü bahçeme gitmek isterken, Beyde bana ağır küfürler etti. Hatta beni öldürüp, karımla da ilişkiye gireceğini söyledi. Bunun üzerine kendimi kaybettim. Hemen arabama gidip tüfeğimi alıp rast gele ateş ettim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım” diye konuştu.

    Katil zanlısı Akmak, cinayeti işledikten sonra iki gün bahçesinde saklandığını da belirterek; “2 gün bahçede saklandıktan sonra yeğenimle birlikte önce Düzce’ye gittim. Daha sonra  Beypazarı’ndaki akrabalarımın yanına gittim. Burada suçta kullandığım tüfeği ve 2 kazağımı saklaması için yeğenime verdi. Yeğenim benim İstanbul’a bıraktı. Orda bir gün kaldıktan sonra Bolu’ya geldim, sonra Kaynarca’ya gittim. Birkaç saat burada kaldıktan sonra tekrar Bolu’ya ve ardından yine Düzce’ye döndüm. Terminale gittiğimde sürekli İstanbul-Antalya diye sesler duyuyordum. Hemen Antalya arabasına binerek Kemer ilçesine gittim. Burada bir alışveriş merkezine girerken yerde cüzdan buldum ve içesindeki kimliği kullanmaya başladım. Hatta bulduğum kimlikle pansiyonda kaldım. Ama yakalandım” dedi.

    EN AĞIR CEZAYI VERİN

    78 yaşında domuz kurşunuyla öldürülen Hamdi Beyde’nin eşi Semiha Beyde, duruşma salonunda katil zanlısına lanetler yağdırarak; “Bu adam ilçemizde hiçbir kimse tarafından sevilmeyen birisi. 1 cinayeti 4 tanede yaralama sabıkası var. Eşi bile buna yemek vermiyordu. Aç geziyordu. Benim kocam ise çok sevilen birisiydi. Kocamı domuz kurşunu ile öldürdü. Kocama isabet eden domuz kurşunu önce göğsüne isabet etmiş, kurşun sırtından çıkmış ve evimizin duvarına isabet etmiştir. Bu katile en ağır cezayı verin. Allah belasını versin, çoluğundan çocuğundan çıksın. Kocamı ezip ağır yaralayan, bacaklarının kırılmasına, kafatasının çatlamasına neden olan da budur. Traktörüyle kocamı ezip öldü diye bırakana da budur. 9 ay boyunca kocama baktım, iyileştirdim. Olay günü sabahtan kocam ilçeye gidelim, komşularımı özledim deyince, çocuklarımla birlikte eşimi ilçeye saat 11.00’de getirdik. Saat 12.30’da da bu lanet herif domuz kurşunuyla kocamı öldürdü. Cezaevinde sürünmesini istiyorum” diyerek lanet yağdırdı.

    KIZLARINDAN AĞIR SUÇLAMA

    Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün kızları da katil zanlısı için; “Cinayetten bir müddet önce katilin karısı bize babanızı benim kocam ezmiş olabilir açıklamasında bulundu. Babam ise öldürülmeden önce Mehmet Akman’la yaptığı bir konuşmada; “Kan ihtiyacım var. Kan içmem lazım. Kana susadım” cümlesini kurmuş. Babamda kedisiyle görüşmeyi kesmişti. İşte bu kana susamış adam babamın kanını aldı. Kendisinden şikayetçiyiz. İdam edilsin” dedi. Duruşma sonrası Hamdi Beyde’nin çocukları, Akman’a yönelik tepkilerini sürdürdüler. Araya giren güvenlik güçleri, maktulün yakınlarını Adliye binası çevresinden uzaklaştırdılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Kıbrıscık, Ilçesinde, 9, Ay

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Berk Karakurt 8 saat önce yorumlandı

      üç şahidin üçü de hamdi beydenin seni öldüreceğim karınla ilişkiye gireceğim diye bir şey söylemediğini söyledi. katilin ifadelerini üçü de yalanladı

      @Cevapla

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