Önce gasp etti sonra kurşunladı

2015 yılında bir marketten gasp yaptığı iddiasıyla hakkında 6 yıl hapis cezası verilen Emre Coşkun, kararı duyduktan sonra aynı markete pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan Emin Özdemir'in işlettiği markette meydana geldi. İddiaya göre 2015 yılında aynı marketten gasp yaptığı iddiasıyla yargılanan 'Çatlak' lakabı ile bilinen Emre Coşkun hakkında bugün mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezası kararı verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Emre Coşkun kararı duyunca, cezaevine girecek olmasından sorumlu tuttuğu Emin Özdemir'in dükkanına gitti. Emre Coşkun, Emin Özdemir'in de içeride bulunduğu markete pompalı tüfekle 2 el ateş açarak 'Beni yaktın' diye bağırdı. Olayda yaralanan olmazken, markette hasar oluştu. Emre Coşkun, olayın ardından tüfeği de bırakıp kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.