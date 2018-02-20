Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu F Tipi Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yaparken, FETÖ/PDY kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Oktay Cindemir, 11 ay cezaevinde yattıktan sonra önce Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Cindemir daha sonra KHK kararı ile görevinden alındıktan sonra yeniden KHK ile görevine iade edildi.

Tekrar görevine iade edilen ve tutuksuz yargılanması süren infaz koruma memuru Cindemir, son duruşmasına çıktı. Suçsuzluğunun neticesi görevine iade edildiğini ve mahkeme tarafında da kendisine beraat karının verilmesi gerektiğini dile getiren Cindemir; “11 ay boyunca suçsuz bir şekilde cezaevinde yattım. Aklandım, görevime iade edildim. Şimdide mahkemeniz tarafından beraat karının verilmesini istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, hakkında kamu davası açılan Oktay Cindemir’in bu suçu işlemediğine kanaat getirerek beraatine karar verdi.

11 AYIN HAKKINI ARAYACAK

İnfaz Koruma Memuru Oktay Cindemir’in avukatı Mehmet Özgür Türkcan’dan edindiğimiz bilgiye göre 11 ay hapiste kalmanın bedeline karşın, en yakın ağır ceza mahkemesi Düzce’de olduğu için bu mahkemeye dava açacaklarını ve 11 ayın bedelini alacaklarının açıklamasını yaptı.