Önce Göynük şimdide Gerede

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede İlçemiz köylerinden Kapaklı köy sınırları içerisindeki Keçi Gölü olarak bilinen doğal su havzası etrafında meydana gelen olayda yüzlerce balık ölüsü göl kıyısına vurdu. Telef olan irili ufaklı yüzlerce balık ölüsünün çürümesi sonrası gölün etrafında ağır bir koku oluştuğunu ve gölün 100 metre yanına yaklaşmanın mümkün olmadığını belirten köylüler kiloluk sazanların çevrede çürümeye başladığını belirttiler.

İLK VAKA;

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Göynük ilçemize bağlı Çubuk Köyü kırsal alanında bulunan Çubuk Gölünde de benzer balık ölümleri yaşanmıştı. Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan gölde ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber vermiş, İhbar üzerine bölgede inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune almıştı. Çubuk Köyü Muhtarı Yüksel Sağıt, yetkililerin gelip numune aldığını belirterek, "Sonucu bekleyeceğiz. Buraya Adapazarı ve çevre illerden çok sayıda balıkçı geliyor. Burasını çöplük haline getiriyorlar. Bunu önleyemiyoruz. Burada balık tutulması yasaklansın" demişti.

İKİNCİ VAKA;

28 Eylül Çarşamba günü Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde yaşanan balık ölümlerinin üzerinden 4 gün geçmeden ikinci balık ölümleri de Gerede İlçemiz Kapaklı Köyünde yaşanmış oldu. Köylülerin durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdiği fakat bölgeye henüz ekip gelmediği belirtildi. Yabani hayvanların ve uçan yırtıcıların göl etrafında beslendiğini söyleyen köylüler durumun vahim olduğunu söylediler.