Önce ilk müdahaleyi yaptı sonra alnından öptü

Bolu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araç sürücüsünün eşi ve doktor olduğu iddia edilen Gülseren Çelik, yaralanan arkadaşı Münire İlhan’ı sedyede taşınırken alnından öperek; “Merak etme kardeşim, sana hiçbir şey olmayacak” diyerek teselli etti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İsmail Çelik idaresindeki 06 HB 1518 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Almanya uyruklu Sieglinde Özdemir idaresindeki 14 BF 008 plaka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yara almazken, İsmail Çelik'in otomobilinde arka koltukta bulunan Münire İlhan (29) yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Doktor olduğu edilen ve araç sürücüsü İsmail Çelik’in eşi Gülseren Çelik, arka koltukta yaralanan arkadaşı Münire İlhan ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, sağlık görevlilerine yardım ederek sedyeye konulmasına da yardımda bulundu. Acılar içerisinde kıvranan yaralı arkadaşını alnından öpen Gülseren Çelik; “Merak etme kardeşim. Sana hiçbir şey olmayacak” diyerek teselli etmeye çalıştı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin orta derecede olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünün sol şeridi kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden 2 şerit olarak trafiğe açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021, 15:08