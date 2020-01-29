Önce indirim sonra zam

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) geçtiğimiz gün yaptığı üst üste açıklamalarla araç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. EPGİS’ten yapılan ilk açıklamada 28 Ocak itibariyle geçerli olmak üzere benzinde 23, motorinde 21 kuruş indirim; ikinci açıklamada ise 29 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 13 kuruş indirime gidildiği belirtilmişti.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Araç sahiplerini sevindiren indirim haberlerinin ardından EPGİS’ten bu kez zam açıklaması yapıldı. EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 29/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı” ifadelerine yer verildi.