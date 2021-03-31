Önce kırmızı çizgi, sonra denetim

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yaya önceliğine yönelik ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ kampanyası kapsamında ilimiz Mengen ilçesinde de kırmızı çizgi çekildi. Mengen Atatürk Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliğinde Kaymakam Büyükkılıç öğrencilerle birlikte yaya geçidine kırmızı çizgi çekti. Ayrıca trafik ekipleri de yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı yönünde öğrencilere bilgi verdi, sürücülere kuralları hatırlattı.

İŞ YERLERİNE KORONA DENETLEMESİ

Yaya önceliği etkinliği sonrasında Kaymakam Betül Büyükkılıç, beraberinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahmut Demir ve emniyet personeliyle ilçede koronavirüsle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Atatürk ve Gökçesu Caddelerinde bulunan iş yerlerini gezen Büyükkılıç maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Büyükkılıç ilçede vaka sayısının azaltılması adına işletme sahiplerini kurallara harfiyen uymaya davet etti. Büyükkılıç ayrıca esnafa yeni alınan tedbirler konusunda da bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 12:29