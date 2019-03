Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Bolu İl Genel Meclis Üyesi Adayı Mazhar Bozoğlu, seçim çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlardan destek istedi. İl Genel Meclis Üyesi Adayı Bozoğlu açıklamasında, “Seçim tarihinin netleşmesinin ardından AK Parti Bolu Teşkilatı olarak çalışmalara hemen başladık. Teşkilat yöneticilerimiz ve partililerimizle birlikte kolları sıvadık ve özveriyle yola çıktık. Daha sonra 31 Mart Yerel Seçimleri için İl Genel Meclisi Üye Adayı olarak göreve talip oldum. Teşkilatımız da bize güvenerek bu görevi bize verdi. Hiç vakit kaybetmeden İl Genel Meclis Üyesi Adayı olarak diğer aday arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımızla bir araya gelmeye başladık. Çalışmalarımız kapsamında çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyoruz. Her an sahadayız, her an vatandaşlarımızla birlikteyiz. Gönüllere girmek için yola çıktık, çünkü biz bu işe gönlümüzü verdik. Köylerimizde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımız sağolsunlar bizleri her zaman sıcak kanlılıkla, samimiyetle karşılıyorlar. Bizler de bu güveni boşa çıkarmamak için inşallah 31 Mart’tan sonra da durmadan çalışacağız. Güvenimiz vatandaşlarımız, güvenimiz milletimiz. Biz hep diyoruz önce millet önce memleket, memleket işi gönül işi” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 15:46