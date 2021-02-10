Önce mührü yediler sonra özür dilediler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sabah saatleri itibariyle gerekli yasal süreci tamamlayan Bolu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri belediye binası yanındaki bankamatiklerin mühürleme işlemlerine başladı. Mühür yapıldıktan sonra vatandaş aldırış etmeden işlemlerine devam etti. Bunun üzerine önlem almak için bankamatiklerin önüne emniyet şeridi çekildi. Fakat vatandaş şeridin altından, üstünden banka işlemlerini yapmaya çalıştı. En son duba koyarak önlem aldı banka görevlileri. Bu durumdan rahatsız olan bankalar geri adım attı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bugün gerçekleştirdiği ve ‘Bolu halkının hakkını, hukukunu kimseye yedirmem’ dediği basın açıklamasının hemen ardından bankalar Bolu Belediyesi’ne başvuruda bulundu.

“Bizim dönemimizde zengin-fakir, güçlü-güçsüz ayrımı yoktur”

Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün saat 16:00 itibariyle tüm bankalar taleplerimizin ve işlemlerimizin hukuka uygun olduğunu kabul ederek, mevzuata uygun tüm işlemleri taahhüt etmekle birlikte belediyemize yasal başvurularını yapmışlardır. Bankaların, haklılığımızı tescil eden bu talep ve taahhütleri doğrultusunda, uygulanan mühürler kaldırılmıştır. Bolu halkının hakkını koruma konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu herkese bir kez daha kanıtlamış olduk. Bizim dönemimizde zengin-fakir, güçlü-güçsüz ayrımı olmadığını, güçlülerin her zaman haklı olamadığını, Bolu Belediyesi’nde kuralların herkese eşit uygulandığını, Bolu Belediye Başkanı’nın tüyü bitmemiş yetimin hakkı için çalıştığını bir kez daha hatırlatmış olduk.”