Önce önündeki tıra çarptı sonra alev aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Kaza, gece saatlerinde TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sinan Topçu yönetimindeki 34 ZBV 41 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, İshak Altuntepe'nin kullandığı 68 KE 946 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, Topçu'nun kullandığı TIR, motor kısmından yanmaya başladı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Polis tarafından yapılan testte, TIR sürücüsü Sinan Topçu'nun 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Topçu hakkında 'alkollü araç kullanmak' suçundan işlem yapıldı.