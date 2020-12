“Önce park bahçe değil, önce istihdam”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Teşkilatının Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (BESOB) ziyaretine İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Güler, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Hakan Alparslan ve partililer katıldı. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Tahir Gayret, “Bizler esnafımızı temsil eden odalar olarak siyasi parti temsilcilerimizi seçim dönemlerinde görürüz. Şimdi ülke gündeminde ve yakın dönemde böyle bir ortam görünmüyor. Bu sebeple ülkede böyle bir ortam yokken sizleri burada görmek beni çok mutlu etti. Sayın Genel Başkan Meral Akşener Hanımefendiyi ve siyasetini diğer siyasi partilerdeki liderleri takip ettiğimiz kadar yakından takip ediyoruz. Şikayet ettiği birçok konuda aynı düşündüğümüz noktalar var. Ülke maalesef dünya şartlarıyla beraber iyi bir ortamda değil. Esnafımızın sıkıntılarını bağlı bulunduğumuz konfederasyonumuz ve Genel Başkanımız Bendevi Palandöken Bey aracılığıyla gerekli mercilere iletiyoruz” dedi.

ÖRNEKBAŞ: “VATANDAŞI BORÇLANDIRMAYIN”

Gerçekleşen ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise, “Öncelikle başkanım bizleri kabul ettiğiniz ve ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Esnafımızın derdi her zaman partimizin birinci gündemi olmuştur. O sebeple ekonomik olarak yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin bu konuda kamuoyu gündemine gelen beyanları var. Biz parti olarak bu illet başladığından beri esnafımızın ve insanımızın bu süreçten en az hasarla çıkabilmesi için bir takım önerilerde bulunduk. Lakin iktidar her zaman olduğu gibi dediğim dedik çaldığım düdük şeklinde davrandı ve söylediklerimize kulak asmadı. Şimdi uyguladıkları formül terse döndüğünde esnafımızın tepkini görmezlikten geliyorlar. Biz bu süreç başladığında ve kredi konuları gündeme geldiğinde dedik ki ‘Vatandaşı borçlandırmayın. Her hane başına belirlenecek rakamlar doğrultusunda destekler verin. Ekonominin çarkları durmasın. Belirsiz ve öngörülemez bir ortam var. Belli bir süreye bağlı verilen borçlandırma yöntemi vatandaşımızı sıkıntıya sokar’ fakat anlamadılar, esnafımızı ve vatandaşımızı borçlandırmayı tercih ettiler. Bu gün gelinen noktada yapmayın başınıza bu gelir dediğimiz ne varsa şuan maalesef yaşanıyor” ifadelerine yer verdi.

“ALDIĞI BU BORCU NASIL ÖDEYECEĞİNİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

Esnafın en büyük sorunlarından bir tanesinin devlet eliyle verilen 25.000+25.000’lik kredindin geri ödemesinde yaşanan problemler olduğuna dikkat çeken Örnekbaş, “İşyeri kapalı olan esnaf şimdi aldığı bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. İşyerini zaten açamıyor, kredilerini nasıl ödesin? Sizler esnafımızın temsilcilerisiniz, kültürümüzde çok önemli bir yeri olan kadim bir geleneğin sürmesini sağlıyorsunuz, dünün loncalarısınız. Ah-i Evranlık geleneğini yaşatan kurumlarımızsınız. İnsanımızın içine girdiği bu borçlanma sorunun ötelenmesi ile ilgili konfederasyon olarak taleplerin iletilmesi, görüşmelerin sağlanması ve düzenlenmesi çok önemli. Bu konu esnafımızın birinci gündemi. Sizlerin bu konuyu konfederasyonunuz aracılığıyla dile getirmenizi ve bu borcun ötelenmesi ve kolay ödenebilir hale getirilmesiyle ilgili görüşleri bildirmenizi rica ediyoruz. Bu sorunun giderilmesi için öncülük etmeniz konusunda talepte bulunmak istedik” dedi.

“BU DESTEK HİÇBİR DERDE DERMAN OLMAZ”

Korona tedbirleri kapsamında işyerlerinin kapandığını anımsatan Örnekbaş ayrıca şunları söyledi: “Özellikle esnafımıza uzayan süreçle ilgili bir müjde duyuruldu. Esnafımızın yaşadığı bu zorlu süreçte kendilerine destek olunacağı bilgisi verildi ancak yine her zaman ki gibi dağ fare doğurdu. Esnafımıza 3 aylık süreyle 1000 TL ve büyük şehirlerde 750TL, bizim gibi şehirlerde 500 TL’lik kira yardımı konusu gündeme geldi. Esnaflık yapan biri olarak söylüyorum bu destek hiçbir derde derman olmaz. Bu desteğin büyütülmesi gerekiyor. Bu konuda yine sizlerin aracılığı ile çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu desteğin genişletilmesi ve dişe dokunur hale getirilmesi lazım. İtibardan tasarruf olmaz diyen hükümetin vatandaşımıza ve esnafımızda aynı tutumla yaklaşmasını bekliyoruz.

“ÜLKENİN İSTİHDAMINA YÖNELİK ADIMLAR BEKLİYORUZ”

Son olarak iktidar partisinin yaptığı açıklamada Bolu’da Millet Bahçesi için bir müjdeli haber verildi. 28 milyon liraya mal olacak bir projenin hayata geçirildiğinden ve bu konunun ihalesinin tamlandığından söz ettiler. Şuan ülkemizin birinci önceliği istihdam ve işgücüne katkı sağlayacak formüller olmalı. Vatandaşımızın sosyal hayatını ilgilendiren iyileştirmelerde önemlidir ancak bizim şimdi millet bahçesinden, parktan daha çok fabrikaya iş sahasına ihtiyacımız var. Ülkenin istihdamına yönelik adımlar bekliyoruz. Geldikleri günden bu yana ülke kaynaklarını yola parka yatırdılar. Ülkenin kronik işsizlik sorunu giderek büyüdü. Bu konunun da sizler aracılığıyla dillendirilmesi bizim için önemli. Şimdiden sağlayacağınız katkılar için teşekkür ediyoruz.”

GAYRET: “BORCUN ÖDEME VADESİ UZATILMALI, YAPILAN KİRA DESTEĞİ YETERLİ DEĞİL”

Örnekbaş’ın ekonomiye dair yaptığı değerlendirmelere BESOB Başkanı Gayret ise, “Ekonomik olarak gelinen süreçle ilgili yaptığınız değerlendirmeler için teşekkür ediyorum. Çok doğru noktalara işaret ettiniz. Esnafımızın şuan ödeme zorluğu olduğu bir dönemde, işyerinin kapalı olduğu bir dönemde devletten aldığı kredileri ödeyebilmesi çok zor. Bizim bu konudaki düşüncemiz bu borçların en az 1 yıl ertelenmesi. Ödeme şartlarının 60 aylık vadeye uzatılarak ödenebilir hale getirilmesi. Maalesef korona ile ilgili daha ne kadar bir zaman yaşanacak belli değil. İşyerleri kapalı, esnafımız zor durumda. Bu konuda esnaf odaları olarak taleplerimizi ilettik. Kira ve hibe yardımı konusunda Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken bir değerlendirme yaptı. Yapılacak yardımın yeterli olmadığını fakat olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Bu desteğin miktarının arttırılması gerekiyor. Şu haliyle esnafımızın sorununu çözecek noktada durmuyor. Son söylediğiniz konuyla ilgili olarak kamu kaynaklarının istihdama yönelik alanlarda kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşımızın sosyal hayatını ilgilendiren iyileştirmeler ve yenilikler yapılması önemli ama bizim şuan öncelikli sorunumuz iş ve para. Odalarımızla birlikte konfederasyonumuzun talepleri var ilerleyen günlerde bu talepler kamuoyu gündemine gelecektir” sözleriyle cevap verdi.