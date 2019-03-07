Önce söyleşi sonra yürüyüş

Haber: Aysun BEYKOZ

Öztop, 2 gün sürecek program hakkında şunları söyledi; Bize, baskı, sömürü ve şiddet dışında bir şey vaat etmeyen ataerkil kapitalist sisteme karşı tarihimizden aldığımız gücümüzle bu 8 Mart da yine alanlardayız. Çünkü adil eşit ve özgür bir yaşamın ; biz kadınların mücadelesi ile kurulabileceğinin farkındayız. Bu sebeple Bolu Kadın Platformu Bileşenleri olarak haklı taleplerimizi dile getirebilmek için sizlerle programımızı paylaşıyoruz.

8 Mart 2019 Cuma günü saat 18:00 de KESK sendika binasında’’ Kadın ve Hukuk’’ adlı söyleşimiz Bolu Barosundan Kadın Hakları Komisyon Başkanı Av. Fatma Kubilay ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Nezahat Şule Alcı’ nın katılımı ile

9 Mart 2019 Cumartesi saat 15:00 de Demokrasi Meydanında (İzzet Baysal Anıtı önünde) toplanıp Mehmet Yücetürk Sanat Merkezine yürüyüp basın açıklaması gerçekleşecektir.Tüm Bolu Halkını her iki etkinliğimize davet ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 10:06