Önce takip sonra suçüstü

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başarılı ekipleri filmleri aratmayan bir operasyon yaptı. Uyuşturucu tacirlerini önce takibe alan konunun uzmanı narkotikçiler daha sonra zanlıları yere yatırıp gözaltına aldı.

Önce takip sonra suçüstü

Haber: Kasım ŞAHİN

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı ekipleri, üzerine minibüs yüklü bir çekiciyi takibi aldı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonrası şüpheli çekici Batı Gişeleri Bolu merkez girişinde Trafik ekiplerinin desteğiyle yol kesildi.

Çekici içerisinde bulunan sürücü A.A., Z.Ö. ile A.A. olmak üzere 3 kişi yola yatırılıp, üst aramasının ardından gözaltına alındı. Narkotik köpeği Sezar’ın yardımıyla harekete geçen narkotikçiler, minibüsün benzin deposu içerisine zulalanmış 22 kilo eroini ele geçirdi. Narkotik Şubesinde ifadeleri alınan Z.Ö., serbest bırakılırken, A.A. ile A.A. Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 13:33
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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