Önce takip sonra suçüstü

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başarılı ekipleri filmleri aratmayan bir operasyon yaptı. Uyuşturucu tacirlerini önce takibe alan konunun uzmanı narkotikçiler daha sonra zanlıları yere yatırıp gözaltına aldı.