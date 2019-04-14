Önce takip sonra suçüstü

Haber: Kasım ŞAHİN
Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı ekipleri, üzerine minibüs yüklü bir çekiciyi takibi aldı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonrası şüpheli çekici Batı Gişeleri Bolu merkez girişinde Trafik ekiplerinin desteğiyle yol kesildi.
Çekici içerisinde bulunan sürücü A.A., Z.Ö. ile A.A. olmak üzere 3 kişi yola yatırılıp, üst aramasının ardından gözaltına alındı. Narkotik köpeği Sezar’ın yardımıyla harekete geçen narkotikçiler, minibüsün benzin deposu içerisine zulalanmış 22 kilo eroini ele geçirdi. Narkotik Şubesinde ifadeleri alınan Z.Ö., serbest bırakılırken, A.A. ile A.A. Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 13:33