Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde trafik kurallarının hiçe sayıldığının bir örneği hafta sonu yaşadık. 14 plakalı bir aracın sahibi tüm kuralları hiçe sayarak Hitit Sokak girişindeki yaya geçidinin tam ortasına aracını çekerek, özel işlerini halletmeye başladı. Yayalar ise geçitten geçmeyince arabanın çevresinden dolaşarak karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldı. Böylelikle “Önce Yaya” projesi de rafa kalkmış olduk.

Yapılan tüm etkinlikler, duyurular ve yapılan haberlere rağmen bir türlü kanunlara, yasalara ve kurallara uymasını öğrenemedik. 5 dakikalık bile olsa bu kuralların çiğnenmesi, vurdumduymazlığın açıkça bir göstergesi oldu. Aracını yaya geçidinin tam ortasına koyan bu pişkin sürücü, hiçbir şey olmamış gibi, kral benim dercesine arabasını çalıştırıp yaya geçidini işgal ettikten sonra olay yerinden ayrlıdı. Önce Yaya!!!