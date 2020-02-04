Önce zam yapıldı, sonra iptal edildi

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında artış gerçekleştiği belirtildi. EPGİS açıklamasında benzine 4 Şubat Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Yapılan zammın pompa fiyatlarına yansıtılacağı öğrenildi.

ZAM 6 SAAT OLMADAN İPTAL EDİLDİ

Ancak EPGİS tarafından yapılan zam açıklamasından yaklaşık 6 saat sonra yeni bir açıklama daha geldi. Yeni açıklamada yapılan zammın iptal edildiği ve güncel pompa satış fiyatlarının geçerli olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. EPGİS’ten yapılan iptal açıklamasında, “Bugün rafineri tarafından açıklanan 04/02/2020 tarihinde geçerli olacak olan 8 kuruşluk benzin zammı yine aynı kurum tarafından iptal edilmiştir” denildi.

Benzinde en son 28 Ocak’ta 23 kuruş ve 29 Ocak’ta da 10 kuruş olmak üzere 33 kuruşluk indirim yapılmıştı.