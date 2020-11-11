Önceki gece hava buz kesti

önceki gece ilimiz merkezinde hava sıcaklığı eksi altı derecenin daha altına düşerek mevsimin en soğuk gecesi yaşandı. Gece yarısından sonra ilimizde yurt genelinde dün akşam itibarıyla ölçülen en düşük sıcaklık kayıtlara geçti.

Önceki gece hava buz kesti


Haber:Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; yurt genelinde dün gece ölçülen en düşük sıcaklık ilimizde ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimizdeki hava ölçüm istasyonlarından Bolu, Merkez, Batı Karadeniz Orman Araştırma Müdürlüğü Ölçüm İstasyonunda dün gece 02.45 saatinde -6,4 derece hava sıcaklığı kayıtlara geçti. İlimizin Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan Gerede, Samat Köyü ve Dörtdivan, Merkez ölçüm istasyonlarında da çok düşük sıcaklıklar ölçüldü.Gerede, Samat Köyünde -3.8 ölçülen hava sıcaklığı Dörtdivan, Merkez ölçüm istasyonunda -3,1 derece olarak kayıtlara geçti. Mudurnu, Göynük, Yeniçağa ve Mengen İlçelerimizde de hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken, Kıbrısçık ve Seben İlçelerimizde ise hava sıfıra yakın ama artı derecelerde olduğu görüldü.

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