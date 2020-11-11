Önceki gece hava buz kesti



Haber:Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; yurt genelinde dün gece ölçülen en düşük sıcaklık ilimizde ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimizdeki hava ölçüm istasyonlarından Bolu, Merkez, Batı Karadeniz Orman Araştırma Müdürlüğü Ölçüm İstasyonunda dün gece 02.45 saatinde -6,4 derece hava sıcaklığı kayıtlara geçti. İlimizin Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan Gerede, Samat Köyü ve Dörtdivan, Merkez ölçüm istasyonlarında da çok düşük sıcaklıklar ölçüldü.Gerede, Samat Köyünde -3.8 ölçülen hava sıcaklığı Dörtdivan, Merkez ölçüm istasyonunda -3,1 derece olarak kayıtlara geçti. Mudurnu, Göynük, Yeniçağa ve Mengen İlçelerimizde de hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken, Kıbrısçık ve Seben İlçelerimizde ise hava sıfıra yakın ama artı derecelerde olduğu görüldü.