“Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak”

HABER: ESRA ÖZTÜRK

Bolu Valisi Ahmet Ümit’i Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ziyaretinde Müdür Bekir Koçyiğit, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı. Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ziyaretinde ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı inceleyen Vali Ümit, burada yetkililerden müracaatta bulunan vatandaşlara yapılan ve yapılacak olan işlemler hakkında detaylı bilgiler aldı. Yardım talebinde bulunmak için gelen ve müracaatta bulunan vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Ahmet Ümit, alınan müracaatların hemen değerlendirilerek sonucundan vatandaşa en kısa sürede bilgi verilmesi talimatında bulundu. Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ziyaretinde odaları da tek tek gezen Bolu Valisi, ilgili personellerden yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler alarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Müdür Yardımcıları ve şube müdürleriyle bir araya gelerek hizmet binasının fiziki durumu ve personel durumu hakkında bilgiler alan Vali Ümit, Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Afet ve Acil durumlarda psikososyal destek, evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programları, aile ve boşanma süreci danışmanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleri, çocuk hizmetleri, okul destek projesi, Doğum yardımı, Engelli ve yaşlı hizmetleri, Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler ile kadına yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit yaptığı sunumda Bolu Valisi Ahmet Ümit’e Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü’ne bağlı olan İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müdürlüğü, İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü, Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Semiha Şakir Sarıgöl Spastik Çocuklar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü hakkında da bilgiler verdi.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Vali Ümit, “Sizler burada geleceğimizin teminatı çocuklarımız, engellilerimiz, toplumumuzun bereketi yaşlılarımız, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınları, kahraman gazilerimiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız başta olmak üzere birçok kişiye ekip halinde hizmet ediyorsunuz. Mazluma, mağdura ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin yardım elisiniz. Vatandaş eksenli çalışıyorsunuz. Hep birlikte bunun sorumluluğunda ve bilincinde olmalıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinesinde vatandaşlarımıza yönelik çok ciddi hizmetler yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onları rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devletimizin şefkat yüzünün vatandaşımıza sunumunun yapıldığı önemli bir kurumumuzdur. Devletimizin mağdura ve mazluma bakan en önemli pencerelerinden birisidir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.