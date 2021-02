Öncü deprem olabilir mi?

Haber: G. Deniz Bakır

İlimizde meydana gelen küçük ama sık sık olan depremlere yenileri eklendi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre gece dün saat 02.49’da Bolu’nun Kozlu köyü merkezli derinliği 10,1 olarak belirlenen 1.3 şiddetinde hafif sarsıntı meydana geldi. Pazar sabahı erken saatlerde ise merkez üssü Mengen’in Hayranlar köyü olan 1.9 şiddetinde yerin 5,6 kilometre derinliğinde bir deprem meydan geldi. Öte yandan yerin 5,6 km derinliğinde saat 14.46’da Bolu merkez üssü Yeşilçele Köyü olan 1.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlar tarafından hissedilirken, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmedi.

ÖNCÜ DEPREM NASIL ANLAŞILIR?

Öncü depremler genellikle yakın bir zaman sonrasında gelecek büyük bir depremin habercisi olduğu anlamına gelir. Her sarsıntı büyük bir depremin habercisi olmayacağı gibi, belirli işaretler ile büyük depremi de beraberinde getirebilir. Bunun için sismografların kullandıkları ölçme, değerlendirme ve titreşim ölçme düzenekleri gibi yöntemler kullanılabilir. Titreşim ölçme düzenekleri sayesinde yer altında meydana gelen küçük sarsıntı ve titreşimler, kayanın kırılmaya başladığını ve yakında bir deprem riskinin olup olmayacağını belli edebilir.

Depreme her zaman hazırlıklı olmak gerekmektedir. Bu yüzden deprem çantanızı her zaman hazırda tutmalı, oturduğunuz binanın DASK Zorunlu deprem sigortasına sahip olduğundan emin olmalısınız.