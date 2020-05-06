Öncü Koleji öğretmen alımına başladı

Haber: BMA

İlimizde faaliyetlerine devam eden Öncü Koleji, akademik kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Öncü Koleji, kurumun akademik kadrosunda yer almak isteyen öğretmenlerin başvurularını ik.ted.org.tr aracılığıyla alacağını duyurdu.

Kurumdan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Düzce ve Bolu illerimizde eğitim faaliyetlerini yürüten Öncü Koleji (Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu Kapsamındadır.) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için öğretmen alımlarını ik.ted.org.tr üzerinden almaya başladı. Kurumumuzun akademik kadrosunda yer almak isteyen öğretmenlerimiz belirtilen link üzerinden TED Genel Merkez aracılığıyla başvurularını sağlayacaklar” ifadelerine yer verildi.