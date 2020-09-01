Öncü Koleji, TED Genel Başkanını ağırladı

Haber: N. Halid Altundal

Kaliteli eğitim ve başarılı kadrosu ile faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bolu Öncü Koleji, Türk Eğitim Derneği(TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nu ağırladı. Basın mensupları ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen TED Başkanı Pehlivanoğlu daha sonra Öncü Koleji’nin TED akreditasyonu sürecine dair bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Pehlivanoğlu’nun yanı sıra, Öncü Koleji Kurucusu Önder Tonyalı, Bolu Öncü Koleji Kurucu Temsilcisi Egemen Tonyalı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Selçuk Pehlivanoğlu, TED’in kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için TED Akreditasyon ve Danışmanlık sürecini başlattıklarını söyledi. Pehlivanoğlu, Bolu’da da Öncü Koleji ile akreditasyon sürecinin ve işbirliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Pehlivanoğlu, gençlerin nitelikli eğitimini önceliğine alan her iki kurumun da heves, azim ve deneyimleriyle Bolu’da dünya standartlarında bir eğitim kalitesiyle çalışacağını sözlerine ekledi.

“SÜREÇ TAMAMLANDIĞINDA TED OKULU OLARAK HİZMET VERECEĞİZ”

Öncü Koleji Kurucusu Önder Tonyalı ise yaptığı konuşmada akreditasyon sürecine dair şu ifadelere yer verdi: “Öncü Koleji olarak eğitim kalitemizi en üst seviyeye çıkarmamızı ve geçiş dönemini tamamladıktan sonra okulumuzun TED Okulu haline gelmesini sağlayacak olan Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu sürecine kabul edildiğimizi gururla paylaşırız. Türk Eğitim Derneği (TED) uzmanlarınca eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerimizin TED Akreditasyonu sürecine elverişli olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, iki (şartlara göre en fazla üç) yıl sürecek olan Geçiş Sürecinin sonrasında gerekli şartları başarı ile tamamlamamız halinde bir TED Okulu olarak hizmet vermeye başlayacağız.

Akreditasyon süreciyle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ancak öncelikli olarak vurgulamak istediğimiz konu, öğrencilerimizin aksama olmaksızın en iyi şekilde eğitimlerine devam edecek olmasıdır. Öğrencilerimiz, bu sürecin her aşamasında okulumuzun eğitim ve yönetim süreçlerindeki olumlu gelişmeleri hissetmeye başlayacaklardır. Süreç tamamlandığında TED Okulu olmanın eğitim kalitemiz ve okulumuzun kurumsal itibarına yönelik olumlu katkılarını öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz ile hep birlikte deneyimleyeceğiz.

“NEDEN TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ İLE ÇALIŞIYORUZ?”

Kurulduğu tarihten itibaren eğitim alanında faaliyet gösteren, yeterli maddi olanağa sahip olmayan başarılı çocukların eğitimlerini destekleyen ve Türk eğitim sistemine maddi ve bilimsel katkılar sağlayan Türk Eğitim Derneği, bugün ülke çapındaki 40 Okulunu ortak eğitim yönetimi anlayışıyla yönetmektedir. Tüm okullarının aynı standartlaştırılmış kalite süreçlerine sahip olması Türk Eğitim Derneği’nin eğitim yönetimindeki başarısına işaret etmektedir. Ülkemiz eğitim standartlarını yükseltecek bilimsel platformlar oluşturma ve araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirme görevlerini de üstlenen Türk Eğitim Derneği, dünya standartlarında öğretim programları oluşturmakta, eğitim öğretimde iyi uygulama örnekleriyle öncü bir kurum olarak karşımızda durmaktadır.

Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullara yönelik Akreditasyon ve Danışmanlık birimini kurmuştur. Bu vesileyle biz de TED Okulu olmaya uygun altyapımızla, Akreditasyon Sürecine dahil olarak TED Ailesinin bir üyesi olma yolunda ilerleyeceğiz.

Akreditasyon Süreci nasıl işleyecek? Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu Sürecine başvuran okulların eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin saptanması gereklidir. TED Uzmanları tarafında yapılan değerlendirmeler sonucunda okulumuzun TED Akreditasyonu kapsamına alınması için beklenen yeterliliklere sahip olduğu değerlendirilmiştir. Akreditasyon Sürecine kabul edilen okullar, en az iki, en çok üç yıl sürecek ‘geçiş dönemini’ başarıyla tamamladıkları takdirde TED Okulu adını alırlar. Bu süreci sorunsuz tamamlayarak en kısa sürede TED Okulu olarak hizmet vermek üzere hızla çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Akreditasyon Süreci içerisinde TED danışmanları eşliğinde okulumuzun eğitsel, mali ve hukuki konularda TED Okulları sistemine uyumu sağlanacaktır. Bu süreç içerisinde okulumuz Öncü Koleji adıyla anılacak, süreç tamamlanıp onaylandıktan sonra TED Okulu olarak hizmet vermeye başlanacaktır.

“TED’Lİ OLMAK ÖĞRENCİLERİMİZE NE KAZANDIRACAK?”

-Yabancı dili yaşamında etkili bir şekilde kullanabilme becerisi

-Öğrenme ortamına aktif katılımla öğrenmeyi içselleştirmiş ve öğrenmeye her zaman ihtiyaç duyan bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğretmenlerle eğitim görme şansı

-Bilimsel düşünme, yenilikçi düşünce yapısı ve 21. yy yetenekleri

-TED’li olmanın getirdiği yüksek itibar ve sosyal ağ avantajları

-Ulusal ve uluslararası alanda kabul gören bir diploma

-Uluslararası geçerliliği olan ve farklı beceriler kazandıran sertifika, diploma ve belgeler’