Haber: Volkan Yılmaz

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Önder Yaman İstanbul’a atandı

3 yıldır Bolu’da başarıyla görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yaz kararnamesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atandı. 2017 yılında yaz kararnamesi ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanarak 3 yıldır başarıyla görev yapan Önder Yaman, HSK Kararnamesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atandı. Görevde bulunduğu süre içerisinde Bolu adliyesinin görkemli şekilde resmi açılışını yapan Yaman, adliye binası içerisinde yaptığı yeni düzenlemelerle de beğeni toplamıştı. Önder Yaman'ın yerine Bolu'ya Mardin başsavcısı Ahmet Bektaş atandı.