Öne geçtik ama yine olmadı...

Haber:Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig’in 22’nci haftasında Boluspor sahasında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşmaya baskılı başlayan kırmızı beyazlılara taraftar tam destek verirken, karşılaşmanın ilk 20 dakikasına kadar rakip kaleye kolay gittiler. Rakip Ümraniyespor ise kontra ataklarla gol bulmaya çalıştı. Hakem Kutluhan Bilgiç, Boluspor aleyhine kararlarında cömertçe kart kullanırken mücadelenin sertlik oranı arttı. 25’inci dakikada Boluspor’da yardımcı antrenör Uğur Okur, direk kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Beklenen gol ise 44’üncü dakikada geldi. Boluspor’da Mustafa Durak, ceza sahası alanının çaprazından harika bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Boluspor aynı tempoyu sürdürdü. Kale önüne topu rahat taşıyan kırmızı beyazlılar, Delarge ile bulduğu net pozisyondan da yararlanamadı. Ümraniyespor ise Boluspor güçlü savunmasını geçmeyi başaramadı. Karşılaşmanın 85’inci dakikasında ise konuk ekip Ümraniyespor’un atağında Bentley skora denge getirdi. Son dakikaları nefesleri kesen karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor’un galibiyet hasreti devam etti. Bu skorla Boluspor 16 puanla son sırada kaldı.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

İlk 11’ler:

Boluspor: Mosquera, Hayruallah Bilazer, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Halilovic, Arif Morkaya, Cumali Bişi, Delarge (Fethi Özer Dk. 75), Bilal Kısa (Dodo Dk. 71), Mustafa Durak, Kidric

Yedekler: Yavuz Aygün, Adilehou, Fethi Özer, Muhammed Çetin, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç, Dodo, Kubilay Yılmaz,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Muhammed Gönül Açar Dk.61), Serkan Göksu, Nouri (Mücahit Can Akcan Dk.79), Bentley, Bahadır Taşdelen (Hasic Dk. 71), Gimbert

Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Mücahit Can Akçay, Fernandes, Hasic, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktörü: Sait Karafırtınalar

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

13’üncü dakikada Boluspor’da Arif Morkaya, Arif Taşdelen’e yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü.

24’üncü dakikada Ümraniyespor’un atağında sağ kanattan Alaaddin Okumuş’un ortasına iyi yükselen Bahadır Taşdelen’in kafa vuruşunu, Mosquera kornere çelmeyi başardı.

25’inci dakikada Boluspor’da Delarge,Gökhan Süzen’e yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

25’inci dakikada Boluspor’da Yardımcı Antrenör Uğur Okur, hakeme yaptığı itirazlar sonucunda direk kırmızı kart görerek sahadan çıkarıldı.

44’üncü dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Durak ceza sahası alanın çaprazından harika bir plase ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45’inci dakikada Boluspor’da Kidric, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Ümraniyespor’un vuruşları ile başladı.

53’üncü dakikada Ümraniyespor’da Tarık Tekdal, Delarge’ye yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

55’inci dakikada Boluspor’un atağında ceza sahası alanına girip kaleciyi çalımlamayı deneyen Delarge’nin şutunu kaleci Burak Öğür kornere çıkarmayı başardı.

59’uncu dakikada Boluspor’da Hayrullah Bilazer, düdük çaldıktan sonra topa vurduğu gerekçesi ile sarı kart gördü.

61’inci dakikada Ümraniyespor’da Timur Temeltaş oyundan alınırken, yerine Muhammed Gönülaçar dahil oldu.

68’inci dakikada Boluspor’da Halilovic, oyunu duraklattığı gerekçesi ile sarı kart gördü.

71’inci dakikada Boluspor’da Bilal Kısa oyundan alınırken, Dodo oyuna dahil oldu.

71’inci dakikada Ümraniyespor’da Hasic oyuna dahil olurken, Bahadır Taşdelen kenara geldi.

75’inci dakikada Boluspor’un atağında ceza sahası alanın dışından Delarge’nin şutunu kaleci Burak Öğür kornere çıkardı.

75’inci dakikada Boluspor’da Delarge kenara gelirken, Fethi Özer oyuna dahil oldu.

79’uncu dakikada Ümraniye’da Mücahit Can Akcan oyuna dahil olurken, Nouri oyundan alındı.

85’inci dakikada Ümraniyespor’un atağında Mücahit Can Akcan’ın yerden attığı pası Bentley gole çevirdi.

87’inci dakikada Boluspor’da ceza sahası alanına çok yakın bir alandan Mustafa Durak’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Burak Öğür, kurtarmayı başardı.

90’ını dakika Arif’in yerine Melih oyuna dahil oldu.

90+4’üncü dakika Fethi’nin soldan ortasına dokunan Kidric’in vuruşu yandan auta çıktı.

Maç sonucu Boluspor 1-1 Ümraniyespor

Sarı Kartlar: Arif Morkaya (Boluspor Dk. 13), Delarge (Boluspor Dk. 25), Kidric (Boluspor Dk.45), Tarık Tekdal (Ümraniyespor Dk. 53), Hayrullah Bilazer (Boluspor Dk. 59), Halilovic (Boluspor Dk. 68)

Kırmızı Kartlar: Uğur Okur (Boluspor Dk. 25 Yardımcı Antrenör)

Goller: Mustafa Durak (Boluspor Dk.44), Bentley (Ümraniyespor Dk. 85)