“Önemli Bir Adım Bekliyoruz”



Haber: S. Özge Yücel

Başkan Özübek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“SAĞLIK CAMİASI İÇİNDE GEÇERLİ KILINMASI İSE ZARURİDİR”

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edilmiştir. Gerek tasarıdan önce Sağlık Bakanlığı’nda gerek ise tasarı halinde iken TBMM’de bütün sağlık camiasının talepleri sendikamız tarafından muhataplarına iletilmiş, mağduriyetlerin nasıl giderileceği, çözümün nasıl olacağına dair önerilerimiz kapsamlı bir biçimde sunulmuştur. İlk adım olduğu ifade edilen bu yasada olumlu düzenlemeler yer alsa da bütün sağlık camiasının beklentilerinin karşılanamadığı görülmektedir. Doktorlarımızın emeklilik ücretleri ile ilgili artış olumludur bunun bütün sağlık camiası içinde geçerli kılınması ise zaruridir.”

“MAHSUPLAŞMA YAPILMAMASI GEREKLİDİR”

“Sabit ek ödemelerin genel bütçeye aktarılması önemli bir gelişmedir fakat sağlık çalışanlarının ekonomisine bir katkısı olması için ek ödemeden mahsuplaşma yapılmaması gereklidir. Döner sermayelerle ilgili tavan ücretlerin yükseltilmesi başta olmak üzere bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin çalışanlara net olarak yansıması ise yönetmelikte yapılacak düzenlemelerle olacaktır.”

“PERFORMANS ÖDEMESİ YAPILMAMASIDIR”

“Döner sermaye yönetmeliğinin yeniden ele alınarak çalışan eksenli bir temele oturtulması, çalışanı merkeze alan ve önceleyen bir yapıya kavuşması uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bir husustur. Sağlık Bakanlığı mutlaka bunları dikkate alarak yönetmelikte gerekli değişiklikleri yapmalıdır. Çalışanların memnuniyetini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmelidir. Ücretler konusunda temel beklentimiz ise hala ve ısrarla maaşa zam şeklinde yapılacak bir ödeme ve sağlık camiasının ay sonunda ne kadar ücret alacağını bildiği bir sistem, adil ve belirlenecek makul bir alt sınırın aşağısında performans ödemesi yapılmamasıdır.”

“ÇÖZÜM ODAKLI GİRİŞİMLERDE BULUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

“Kısacası ilk adımın atıldığı belirtilse de biz bütün sağlık camiası için büyük ve önemli bir adım bekliyoruz. Hekiminden hemşiresine, ebesinden sağlık teknisyenine ve memuruna kadar sağlık hizmetlerinde görev yapan her bir meslek mensubumuzun taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Mutlu Türkiye idealine ulaşmanın en önemli şartının mutlu çalışan olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha dile getirdiğimiz hususlar ile ilgili acil düzenlemeler istediğimiz ifade ediyoruz. Türk Sağlık-Sen olarak tüm platformlarda çalışanın hakkı ve hukuku için mücadeleye devam edeceğiz. Çözüm odaklı girişimlerde bulunmayı sürdüreceğiz.”